В Иерусалиме пройдет открытие посольства США

08:36 Источник: РОСБАЛТ

Церемония открытия посольства США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива, состоится в Иерусалиме в понедельник. Открытие дипломатического представительства приурочено к 70-летию со дня образования еврейского государства. В церемонии примут участие около 800 человек. Ожидается, что американскую официальную делегацию возглавит заместитель госсекретаря США