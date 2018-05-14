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Новости

В Иерусалиме пройдет открытие посольства США

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08:36 14.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Церемония открытия посольства США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива, состоится в Иерусалиме в понедельник. Открытие дипломатического представительства приурочено к 70-летию со дня образования еврейского государства. В церемонии примут участие около 800 человек. Ожидается, что американскую официальную делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

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