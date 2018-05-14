Кудрин согласился занять пост главы Счетной палаты - СМИ
13:00 14.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Алексей Кудрин согласился занять пост главы Счетной палаты. Об этом сообщил участник встречи в Госдуме. Бывший глава Минфина обсуждает свое назначение с представителями «Единой России». Еще на прошлой неделе Кудрин говорил, что ему поступило предложение и он «думает». Эхо Москвы
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