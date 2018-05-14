0
0
137
Новости

Лидер Аль-Каиды призвал к джихаду в связи с открытием посольства США в Иерусалиме

Добавить в избранное

13:05 14.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Лидер Аль-Каиды (группировка запрещена на территории России) Айман аль-Завахири призвал своих сторонников к джихаду в связи с открытием посольства США в Иерусалиме. По его словам, Дональд Трамп показал истинное лицо современных крестоносцев.

Через несколько часов состоится церемония открытия новой американской дипмиссии в Иерусалиме. Напомню, посольство по решению Дональда Трампа было перенесено из Тель-Авива.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:00 14.05.2018
ЕС расширил "черный список" для РФ из-за выборов в Крыму
0
36
13:32 14.05.2018
NYT сообщила о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами
0
94
13:20 14.05.2018
Песков не стал комментировать информацию в СМИ о возможной смене председателя КС РФ
0
110
13:00 14.05.2018
Кудрин согласился занять пост главы Счетной палаты - СМИ
0
158
12:32 14.05.2018
ВВС Ирака уничтожили штаб главарей ИГ в Сирии
0
177
12:29 14.05.2018
Юношеский футбольный Кубок Льва Бурчалкина достался "Вильярреалу"
0
148
12:20 14.05.2018
Мексиканских политиков призвали не возбуждать ненависть к бандитам
0
177
12:05 14.05.2018
Счета ФИДЕ могут быть переведены в российские банки
0
233
12:00 14.05.2018
Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
0
203
11:32 14.05.2018
Newsweek сравнил лимузины Путина и Трампа
0
262

Возврат к списку