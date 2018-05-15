Алексея Малобродского отпустили под подписку о невыезде

08:07 Источник: Эхо Москвы

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России. На прошлой неделебыл госпитализирован в реанимацию клинической 20-й больницы из суда.

Следственный комитет освободил из-под стражи бывшего директора «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Это произошло, в том числе, и благодаря усилиям тех, кому небезразлична судьба Малобродского, сказала «Эху Москвы» актриса, которая была одним из поручителей бывшего гендиректора «Гоголь-центра». Коренева выразила надежду, что в домашних условиях Малобродский сможет поправить свое здоровье.