Алексея Малобродского отпустили под подписку о невыезде
08:07 15.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. На прошлой неделе Алексей Малобродский был госпитализирован в реанимацию клинической 20-й больницы из суда. Следственный комитет освободил из-под стражи бывшего директора «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Это произошло, в том числе, и благодаря усилиям тех, кому небезразлична судьба Малобродского, сказала «Эху Москвы» актриса Елена Коренева, которая была одним из поручителей бывшего гендиректора «Гоголь-центра». Коренева выразила надежду, что в домашних условиях Малобродский сможет поправить свое здоровье.
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