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В Кемерове демонтируют ТЦ "Зимняя вишня"

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09:32 15.05.2018

В Кемерове 15 мая приступили к разбору сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». О ходе работ и дальнейших планах по обустройству территории рассказал врио главы региона Сергей Цивилёв.

— Сегодня мы приступаем к демонтажу здания бывшего ТЦ «Зимняя вишня». Это решение было принято сразу после трагических событий 25 марта. Во-первых, оно принято потому, что здания находятся в аварийном состоянии. Во-вторых, что самое главное, эти здания будут ассоциироваться у жителей Кузбасса с трагедией, которая произошла здесь, — передаёт слова Цивилёва корреспондент «Газеты Кемерова» с места событий.

Врио губернатора заметил, что большинство жителей региона высказались за создание на этом месте памятного сквера.

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