Опрос: 48% россиян смотрят телевизор ради выпусков новостей
10:00 15.05.2018 Источник: НГ-Online
Согласно данным социологического опроса ФОМ , 48% респондентов смотрят телевизор ради выпусков новостей. При этом 44 % опрошенных считают, что телевидение, в первую очередь, дает возможность "ориентироваться в текущих событиях в нашей стране", а около четверти участников опроса (23%) считают, что телепрограммы помогают "понимать актуальные проблемы страны и общества". Каждый пятый (19%) опрошенный выбирает общественно-политические программы, лучшей аналитической программой россияне считают "Вести недели" с Киселевым (18%). 44 % опрошенных считает, что за последние два-три года качество телевизионных новостных программ улучшилось, 13 % придерживаются противоположной точки зрения, и около четверти респондентов полагают, что качество новостных телепрограмм никак не изменилось. У 41% опрошенных новости на телевидении редко вызывают недоверие, однако практически каждый четвертый (24%) опрошенный отметил, что чувство недоверия и сомнения появляется довольно часто. По результатам исследования выяснилось, что более половины россиян (56%), смотрящих телевизор, не допускают возможности отказаться от телевидения в пользу других источников информации, 29% респондентов такую возможность допускают. Опрос проводился 29 апреля среди 1500 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 103 населенных пунктах, 53 субъектов РФ.
Вера Цветкова
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