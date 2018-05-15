Опрос: 48% россиян смотрят телевизор ради выпусков новостей

10:00 Источник: НГ-Online

Согласно данным социологического опроса ФОМ , 48% респондентов смотрят телевизор ради выпусков новостей. При этом 44 % опрошенных считают, что телевидение, в первую очередь, дает возможность "ориентироваться в текущих событиях в нашей стране", а около четверти участников опроса (23%) считают, что телепрограммы помогают "понимать актуальные проблемы страны и общества". Каждый пятый (19%) опрошенный выбирает общественно-политические программы, лучшей аналитической программой россияне считают "Вести недели" с Киселевым (18%).

44 % опрошенных считает, что за последние два-три года качество телевизионных новостных программ улучшилось, 13 % придерживаются противоположной точки зрения, и около четверти респондентов полагают, что качество новостных телепрограмм никак не изменилось.

У 41% опрошенных новости на телевидении редко вызывают недоверие, однако практически каждый четвертый (24%) опрошенный отметил, что чувство недоверия и сомнения появляется довольно часто.

По результатам исследования выяснилось, что более половины россиян (56%), смотрящих телевизор, не допускают возможности отказаться от телевидения в пользу других источников информации, 29% респондентов такую возможность допускают.

Опрос проводился 29 апреля среди 1500 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 103 населенных пунктах, 53 субъектов РФ.

Вера Цветкова