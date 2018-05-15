Закон об ответных мерах на санкции принят в первом чтении
13:00 15.05.2018 Источник: Газета.Ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на антироссийские санкции. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Как стало известно, второе чтение законопроекта запланировано на 17 мая.
Ранее лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который запрещает размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в проект о контрсанкциях России включен пункт о поддержке отраслей и предприятий, пострадавших от иностранных санкций.
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