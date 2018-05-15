Власти Москвы окажут содействие в развитии инфраструктуры садовых товариществ Подмосковья
19:09 15.05.2018
Представители власти Москвы и Подмосковья намерены сотрудничать в деле благоустройства садовых товариществ в столичном регионе. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили садовое товарищество в Сергиево-Посадском районе и сообщили о подписанном между регионами соглашении о развитии садовых некоммерческих товариществ (СНТ). «На летний период для многих москвичей Подмосковье становится вторым домом, - отметил Собянин. - Уже не сотни тысяч, а миллионы москвичей приезжают и живут здесь до самой осени, а некоторые остаются на зиму, как известно. Спасибо Андрею Юрьевичу, он оказывает поддержку СНТ: что может – делает: и по медицинскому обслуживанию, и по транспорту и так далее. Но на него ложится огромная нагрузка». По словам Воробьева, большинство жителей подмосковных СНТ - москвичи. «У нас большое количество дачников, - отметил губернатор. - В Московской области, как Сергей Семенович сказал, самое большое количество - 4 миллиона. И мы смотрели, посчитали - 83%, а 80% - железно - это жители Москвы».
Приоритетными направлениями работы по соглашению станут обеспечение жителей дачных поселков качественной питьевой водой, медобслуживанием, формирование и качественное обслуживание дорожной инфраструктуры.
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