Египет вынудил ХАМАС остановить "марш возвращения" палестинцев

07:35 Источник: NEWSru.co.il

В понедельник, 14 мая, когда на границе сектора Газы происходили наиболее массовые за последние годы беспорядки, лидер ХАМАСана специально присланном за ним вертолете прибыл в Каир.

Как сообщает в газете "Исраэль а-Йом" журналист, Ханийя был "вызван на ковер" начальником египетской общей разведки генералом

Со ссылкой на источники в египетских силовых структурах Сириоти пишет, что Камель сначала заставил Ханийю ждать, после чего накричал на него, в грубой форме потребовав отозвать жителей сектора Газы от забора безопасности.

В штаб-квартире египетской разведки Ханийе дали понять, что, если ситуация продолжит накаляться, Израиль перейдет к точечной ликвидации лидеров ХАМАСа с молчаливого согласия Египта и ряда других арабских стран, которые в таком случае ограничатся декларативным протестом. По словам источника, Камель вмешался в ситуацию после того, как в Израиле дали понять, что останавливаться не намерены, и что количество погибших в беспорядках продолжит расти, приведя в итоге к анархии, которая может перекинуться и на египетскую территорию.