Против капитана задержанного украинского судна возбуждено уголовное дело
14:12 16.05.2018 Источник: RNS
В отношении капитана задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна «ЯМК-041» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В настоящий момент в отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения”)», — говорится в сообщении.
Кроме того, на судно наложен арест.
ФСБ установила, что украинскими моряками накануне задержания в исключительной экономической зоне РФ были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкан, чья добыча в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа с апреля до середины июня 2018 года. RNS
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