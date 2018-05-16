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Меру пресечения главному редактору "РИА Новости Украина" изберут 17 мая - адвокат

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20:45 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Херсонский городской суд в четверг, 17 мая, изберет меру пресечения задержанному в Киеве по обвинению в госизмене главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом ТАСС сообщила в среду его адвокат Андрей Доманский.

"Суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения 17 мая, так как истекает срок задержания", - сказал он. По мнению зашиты, срок предварительного задержания Вышинского до избрания меры пресечения истекает в 8:30 17 мая. "Ходатайство об избрании меры пресечения Вышинскому еще не вручено, предположительно может быть вручено ночью", - добавил он.

В настоящее время адвокат не имеет связи с подзащитным, так как он находится в следственном изоляторе, а также не располагает информацией о проведении допроса.

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