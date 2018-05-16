Строительство Крымского моста очередное нарушение международного права - МИД Польши
22:45 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство Россией Крымского моста нарушает международное право. С таким заявлением выступило в среду министерство иностранных дел Польши.
"Строительство РФ так называемого Крымского моста без согласия украинской стороны и вопреки позиции Генеральной Ассамблеи ООН - это очередное явное нарушение международного права, - сказано в заявлении ведомства. - Действия России приводят к тому, что достижение мирного решения, учитывающего интересы украинской стороны, становится все сложнее. Они [действия РФ] также противоречат многократным заверениям представителей российской администрации о том, что они стремятся к мирному разрешению конфликта с Украиной".
МИД Польши призвал Россию "воздержаться от дальнейшего нарушения территориальной целостности и независимости Украины", напомнив, что международное сообщество считает референдум о присоединении полуострова к РФ незаконным.
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