Посольство РФ в США ждет разъяснений из-за статьи с призывом взорвать Крымский мост
07:00 17.05.2018 Источник: REGNUM
Посольство России в США назвало «разжиганием ненависти» между Россией и Украиной статью с призывами к взрыву Крымского моста, сообщили в пресс-службе ведомства. «Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей», — говорится в заявлении.
Посольство также отметило, что рассматривают скандальную статью из Washington Examiner как отражение истинных намерений одной из частей американской власти. «Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики», — заявили в Посольстве.
Также сообщается, что посольство России в США ждет объяснений от издания на соответствие материала их редакционной политике.
Подводя итог, в посольстве напомнили об уголовном преследовании за призывы к терроризму в России. Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда РФ Франц Клинцевич заявил, что Следственному комитету России стоит задуматься о возбуждении уголовного дела против автора статьи.
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