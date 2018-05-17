СК РФ возбудил дело в отношении гражданина США, призвавшего подорвать Крымский мост

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина США, призвавшего в своей статье подорвать Крымский мост. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФРоссийское следствие подозревает его в призывах к террористической деятельности на территории РФ. "Как полагает следствие, в статье Тома Рогана, размещенной в открытом доступе в сети интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений (ст. 205 УК РФ)", - сообщила Петренко.