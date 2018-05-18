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DW: США будут мешать открытию "Северного потока-2"

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08:20 18.05.2018 Источник: MIGnews

Представитель Госдепартамента США по энергетике Сандра Ауткерк заявила на саммите в Берлине, что Америка не поддерживает "Северный поток-2" и будет рада, если проект не реализуется. "Мы задействуем для этого всю мощь убеждения. Мы будем рады, если проект не будет реализован", - передали слова Ауткерк на DW.

Также политик, в качестве одного из аргументов против газопровода, отметила, что "Северный поток-2" сделает Европу более зависимой от России.

"Северный поток-2" - плохая вещь для Украины и для Европы", - добавила Ауткерк. А на слова о том, что РФ предоставила гарантии поставок газа через Украину, дипломат ответила, что "гарантии России ненадежны".

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