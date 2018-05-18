Мексика выразила протест США из-за высказывания Трампа
12:05 18.05.2018 Источник: Ведомости
Мексика направила в госдепартамент США ноту протеста в связи с высказываниями президента Дональда Трампа о нелегальных мигрантах, говорится в сообщении министерства иностранных дел Мексики.
В среду на встрече с властями Калифорнии по вопросу миграционной политики Трамп резко высказался о нелегальных мигрантах из криминальной среды. «Мы имеем дело с приезжающими в нашу страну людьми или пытающимися приехать, и мы останавливаем их в большом количестве. Вы не поверите, насколько плохи эти люди. Это не люди. Это животные», – цитирует Трампа Reuters.
В мексиканском МИД заявили, что утверждения Трампа нарушают принцип уважения к правам человека и абсолютно неприемлемы.
После критики заявления Трампа со стороны СМИ американский лидер подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста и он вел речь о международной преступной группировке MS-13. Ведомости
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