В техасской школе, возможно, найдены взрывные устройства

20:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы обнаружили, предположительно, взрывные устройства в школе в Санта-Фе (штат Техас), где в пятницу утром были застрелены по крайней мере 8 человек. Об этом сообщил представитель офиса шерифа на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания Си-эн-эн.

"Предположительно, взрывные устройства обнаружены на территории школы и в ее окрестностях", - отметил представитель офиса шерифа, призвав всех, кто находится в районе школы, проявлять крайнюю осторожность. "Обращайте внимание на подозрительные предметы", - добавил он.

Ранее шериф округа Харрис Эд Гонзалес сообщил журналистам, что число погибших может быть "от 8 до 10". Стрелявший, по словам шерифа, задержан. Он также подтвердил, что полиция задержала еще одного человека, однако пока нет данных о том, какое отношение он имеет к трагедии. По предварительным данным, стрелявший - ученик школы.