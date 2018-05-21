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Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных пошлин США и КНР

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09:05 21.05.2018 Источник: REGNUM

Вашингтон и Пекин по итогам переговоров отказались от дальнейшего введения взаимных торговых пошлин. Об этом сообщил министр финасов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox News.

«Мы достигли очень значительного прогресса и договорились об общих принципах», — сказал американский министр

Мнучин уточнил, что Китай согласился снизить пошлины на некоторые свои товары и «значительно уменьшить торговый дефицит, увеличив закупку американских товаров». Также, по его словам, Вашингтон ожидает устранения препятствий для свободной конкуренции на китайском рынке для продукции США.

Американская сторона также временно отказалась от введения торговых пошлин на продукцию КНР, однако будет готов ввести их «в случае, если Китай не будет соблюдать взятые на себя обязательства», сказал Мнучин. ИА REGNUM

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