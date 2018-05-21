Трамп подписал указ, ограничивающий операции с госактивами Венесуэлы в США

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, направленный на ограничение возможностей правительства Венесуэлы продавать государственные активы и запрещающий в США любые операции с госдолгом Венесуэлы. Об этом сообщил в понедельник на специальном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Президент подписал сегодня новый исполнительный указ, который ограничивает способность режима ликвидировать государственные активы по бросовой цене за счет венесуэльского народа. Мы не будем сидеть сложа руки, пока активы Венесуэлы проматываются этим коррумпированным режимом и продаются за бесценок", - заявил представитель исполнительной ветви власти США.

"Подписанный сегодня исполнительный указ закрывает еще один вариант коррупции, которым, как мы видели, пользовались, - добавил ведущий брифинга. - Он лишает должностных лиц Венесуэлы способности назначать ненадлежащую цену за госактивы и распродавать их за откаты".

Как уточнил представитель правительства США, новый указ, если говорить более конкретно, "запрещает проведение американскими гражданами и какими бы то ни было лицами, находящимися в США, любых транзакций, связанных с приобретением каких-либо долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность". Нынешний шаг Вашингтона затрагивает в том числе "долг, относящийся к PDVSA, государственной нефтяной компании" Венесуэлы, подчеркнул представитель американской администрации.







