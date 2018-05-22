Российские ПВО отбили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

08:00 Источник: Lenta.ru

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, которые намеревались атаковать авиабазу Хмеймим. Дроны сбили над городом Джебла, сообщает в понедельник, 21 мая, Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, и публикует видеозапись происшествия.

Местные жители говорят, что слышали четыре взрыва. В Минобороны России отметили, что база работает в штатном режиме, передает РИА Новости. Пострадавших нет, материального ущерба тоже не обнаружили.