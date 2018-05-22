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Отказ Болгарии от "Южного потока" Пушков назвал "грубейшей ошибкой"

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10:00 22.05.2018 Источник: Газета.Ru

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере назвал «грубейшей ошибкой» решение Болгарии об отказе от прокладки трубопровода «Южный поток» через свою территорию.

«Отказ Болгарии от Южного потока был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит Северный поток-2. Хороший урок для Софии», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев накануне встречи с российскими властями предложил построить прямой газопровод из России.

Руководство Болгарии отказалось от идеи прокладки трубопровода «Южный поток» через свою территорию в 2014 году, после чего Россия заключила с Турцией соглашение о строительстве «Турецкого потока».  Газета.Ru

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