Путин рассказал о своей позиции во время августовского путча 1991 года
10:20 22.05.2018 Источник: REGNUM
Во время августовского путча 1991 года председатель комитета по внешним связям мэрии Ленинграда Владимир Путин встал на сторону бывшего тогда президентом РСФСР Бориса Ельцина. Об этом глава российского государства сообщил в фильме «Дело Собчака» о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.
«С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее», — сказал Путин.
При этом он отметил, что мог выбрать и другую сторону, так как во время «попытки переворота» силовые структуры были «на стороне тех, кто это осуществлял». Во время августовских событий Путин заявил Собчаку, что свой выбор он уже сделал и не будет «метаться туда-сюда».
Напомним, во время августовского путча созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался не допустить переход к Союзу Суверенных Государств, который фактически упразднял СССР. В отечественной историографии события августа 1991 года получили противоречивые оценки. ИА REGNUM
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