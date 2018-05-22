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По мнению Трампа, лидеры Южной и Северной Кореи могут провести новую встречу

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20:50 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сеул и Пхеньян могут в не столь отдаленном будущем провести новую встречу на высшем уровне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая во вторник на вопросы журналистов на встрече с коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме.

"У него (Мун Чжэ Ина) были собственные встречи, - сказал глава американской администрации, комментируя перспективы новых двусторонних переговоров президента Республики Корея и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также уже прошедшую между лидерами двух Корей встречу. - Мы это обсудим. Ему может предстоять встреча. Возможно, этого и не будет".

"Он (Мун Чжэ Ин) может участвовать [во встрече] напрямую с нами в Сингапуре. Или она, возможно, состоится позже", - заявил Трамп, имея в виду планируемый на 12 июня первый в истории американо-северокорейский саммит в Сингапуре.

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