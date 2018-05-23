Лидеру "Христианского государства" предъявили обвинение в экстремизме
10:20 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие предъявило новое обвинение - в возбуждении ненависти - лидеру незарегистрированной организации "Христианское государство - Святая Русь" Александру Калинину. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в Хамовническом суде Москвы, где во вторник решается вопрос о продлении срока ареста обвиняемого.
Ранее Калинину было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела об угрозах в связи с показом фильма "Матильда".
"25 января Калинину предъявлены обвинения по пункту "в" части 2 статьи 179 УК ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой") УК РФ и по части 1 статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ", - огласила материалы дела судья, добавив, что уголовные дела соединены в одно производство.
По данным МВД, уголовное дело в отношении Калинина сначала было возбуждено по факту принуждения руководства кинотеатров к отказу от показа фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей и причинения ущерба собственникам кинотеатров.
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