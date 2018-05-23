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Трамп заявил, что даже шпион в его штабе не обнаружил сговора с Россией

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13:32 23.05.2018 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что информатор ФБР, который работал в его предвыборном штабе в 2016 году, не нашел никакого «сговора с Россией».

«Шпион из моего штаба никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари (Клинтон) выиграть», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что если слежка ФБР за его предвыборным штабом в 2016 году будет доказана, это станет позором для всей страны. Газета.Ru

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