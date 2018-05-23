От снижения акцизов на топливо бюджет может лишиться 100 млрд руб. - Козак
17:12 23.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Бюджет может лишиться ста миллиардов рублей от снижения акцизов на топливо, но это может быть компенсировано нефтегазовыми доходами, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены с 1 июля – это позволит остановить рост цен. Эхо Москвы
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