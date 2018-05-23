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Точная дата встречи лидеров США и КНДР будет известна на следующей неделе - Трамп

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20:30 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что "на следующей неделе" станет известно о точной дате его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ею "вполне может быть 12 июня". С такими словами он выступил перед журналистами у Белого дома.

"Это вполне может быть 12 июня, посмотрим. На следующей неделе мы узнаем", - сказал он, отвечая на вопросы о точной дате саммита США и КНДР.

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