Точная дата встречи лидеров США и КНДР будет известна на следующей неделе - Трамп

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что "на следующей неделе" станет известно о точной дате его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ею "вполне может быть 12 июня". С такими словами он выступил перед журналистами у Белого дома.

"Это вполне может быть 12 июня, посмотрим. На следующей неделе мы узнаем", - сказал он, отвечая на вопросы о точной дате саммита США и КНДР.