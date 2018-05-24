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Нарушения медиков при работе с наркотическими средствами могут декриминализировать

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09:05 24.05.2018 Источник: RNS

Минздрав России предложил внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы освобождать от ответственности медицинских и фармацевтических работников, которые добровольно сознались в нарушении правил оборота наркотических средств и выразили готовность возместить ущерб.

В пресс-службе ведомства RNS пояснили, что статью 228.2 УК РФ предлагается дополнить применением, «согласно которому медицинский или фармацевтический работник, совершивший впервые преступление, предусмотренное частью первой статьи 228.2 УК РФ, будет освобождаться от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил об этом преступлении, активно способствовал его раскрытию и (или) расследованию, возместил причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладил причиненный вред и если в его действиях не содержится иного состава преступления».  RNS

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