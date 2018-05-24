Российские пранкеры разыграли главу британского МИД - "Гардиан"
17:00 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон провел 18-минутный телефонный разговор с российскими пранкерами, которые выдали себя за премьер- министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в четверг сообщила газета "Гардиан".
По его данным, телефонные шутники Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обсудили на прошлой неделе с британским министром иностранных дел вопросы, связанные с Россией и инцидентом в Солсбери. В разговоре Джонсон заявил, что "почти на 100% уверен" в причастности российских спецслужб к покушению на Сергея Скрипаля.
"Если у меня и есть послание [президенту РФ Владимиру] Путину, то оно заключается в том, что мы (Великобритания - прим. ТАСС) не хотим холодной войны, мы просто хотим увидеть улучшения в поведении России", - приводит газета слова Джонсона из разговора с пранкерами. Вместе с тем министр подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать давление "на некоторых олигархов из окружения Путина".
В МИД Великобритании корр. ТАСС подтвердили, что такой разговор состоялся, подчеркнув, что, как только Джонсон понял, что это были пранкеры, он его прекратил. "Министр иностранных дел осознал, что это розыгрыш в конце разговора. Мы провели проверку и сразу выяснили, что это был телефонный розыгрыш", - сказал представитель Форин оффиса.
"Применение химического оружия в Солсбери и Сирии, а также недавние события в Армении являются серьезными вопросами. Это ребячество показывает отсутствие серьезности у звонящего и у тех, кто за ним стоит", - добавили в МИД.
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