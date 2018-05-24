Российские пранкеры разыграли главу британского МИД - "Гардиан"

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобританиипровел 18-минутный телефонный разговор с российскими пранкерами, которые выдали себя за премьер- министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в четверг сообщила газета "Гардиан".По его данным, телефонные шутники Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обсудили на прошлой неделе с британским министром иностранных дел вопросы, связанные с Россией и инцидентом в Солсбери. В разговоре Джонсон заявил, что "почти на 100% уверен" в причастности российских спецслужб к покушению на Сергея Скрипаля."Если у меня и есть послание [президенту РФ Владимиру] Путину, то оно заключается в том, что мы (Великобритания - прим. ТАСС) не хотим холодной войны, мы просто хотим увидеть улучшения в поведении России", - приводит газета слова Джонсона из разговора с пранкерами. Вместе с тем министр подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать давление "на некоторых олигархов из окружения Путина".В МИД Великобритании корр. ТАСС подтвердили, что такой разговор состоялся, подчеркнув, что, как только Джонсон понял, что это были пранкеры, он его прекратил. "Министр иностранных дел осознал, что это розыгрыш в конце разговора. Мы провели проверку и сразу выяснили, что это был телефонный розыгрыш", - сказал представитель Форин оффиса."Применение химического оружия в Солсбери и Сирии, а также недавние события в Армении являются серьезными вопросами. Это ребячество показывает отсутствие серьезности у звонящего и у тех, кто за ним стоит", - добавили в МИД.