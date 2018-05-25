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Новости

В Южной Корее арестовано российское судно

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09:00 25.05.2018 Источник: Известия

Российское судно «Николай Касаткин» арестовано в порту южнокорейского Пусана из-за жалоб экипажа на долги, сообщил инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский.

«Нам несколько дней назад поступило письмо, что в порту начали процедуру ареста. Она проходит в течение суток, поэтому судно уже арестовано», — сказал Осчанский в комментарии «РИА Новости».

По его словам, три члена экипажа обратились в пусанский офис Международной федерации транспортных рабочих (ITF), где им оплатили билеты до Калининграда и выдали по 500 долларов авансом. На борту судна остались моряки из Сахалинской области и Приморского края.

Судно принадлежит сахалинской компании «Парус», которая неоднократно сталкивалась с забастовками моряков. Так, в 2016 году экипаж «Касаткина» бастовал в Амстердаме на протяжении нескольких недель из-за невыплаты зарплаты. Известия

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