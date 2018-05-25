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СК задержал начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово по делу о пожаре в "Зимней вишне"

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10:24 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово Григорий Терентьев задержан по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Следователи задержали второго фигуранта уголовного дела о халатности в ГУ МЧС России по Кемеровской области - начальника отдела надзора по Кемерово Григория Терентьева", - говорится в сообщении СК в мессенджере "Там-Там".

Ранее по этому делу был задержан начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.

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