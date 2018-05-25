СК задержал начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово по делу о пожаре в "Зимней вишне"

10:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник отдела надзора ГУ МЧС по Кемеровозадержан по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ."Следователи задержали второго фигуранта уголовного дела о халатности в ГУ МЧС России по Кемеровской области - начальника отдела надзора по Кемерово Григория Терентьева", - говорится в сообщении СК в мессенджере "Там-Там".Ранее по этому делу был задержан начальник ГУ МЧС по Кемеровской области