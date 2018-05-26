Делегация США на ПМЭФ оказалась самой многочисленной
14:30 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегация США на Петербургском международном экономическом форуме - 2018 насчитывала более 500 человек и была самой представительной. Об этом заявил журналистам советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
"Самой представительной делегацией на ПМЭФ в эти дни была делегация США - более 500 человек. Вторыми идут японцы и французы", - сказал он в ходе пресс-конференции.
В прошлом году американская делегация также было самой многочисленной - тогда из США на ПМЭФ приехали 560 человек, 140 компаний.
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