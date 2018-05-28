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Уличным музыкантам в Лондоне теперь можно пожертвовать бесконтактной картой

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12:05 28.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Прохожие в Лондоне теперь могут не только бросить монетку понравившемуся уличному артисту, но и заплатить за его труд бесконтактной банковской картой.

Лондон, как утверждают авторы этого новшества, стал первым в мире городом, внедрившим систему бесконтактных платежей для уличных музыкантов.

Программа была запущена в партнерстве со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный гигант PayPal.

Уличные музыканты, или, как их здесь называют, "баскеры", смогут использовать компактные считывающие устройства, соединенные с их мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму.  Русская служба Би-би-си

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