Уличным музыкантам в Лондоне теперь можно пожертвовать бесконтактной картой
12:05 28.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Прохожие в Лондоне теперь могут не только бросить монетку понравившемуся уличному артисту, но и заплатить за его труд бесконтактной банковской картой.
Лондон, как утверждают авторы этого новшества, стал первым в мире городом, внедрившим систему бесконтактных платежей для уличных музыкантов.
Программа была запущена в партнерстве со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный гигант PayPal.
Уличные музыканты, или, как их здесь называют, "баскеры", смогут использовать компактные считывающие устройства, соединенные с их мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму. Русская служба Би-би-си
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