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Новости

В ЕС не изменили позиции по вопросу соблюдения прав человека на Украине

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08:48 29.05.2018 Источник: REGNUM

На Украине, «в основном, поддерживают права человека и фундаментальные свободы», но «есть ряд проблем», говорится в ежегодном отчете ЕС по правам человека и демократии в мире за 2017 год, опубликованном 28 мая на сайте Совета ЕС.

Согласно сообщению, ЕС, с одной стороны, считает, что Киев соблюдает права человека, а с другой — что украинские власти уделяют этому вопросу недостаточно внимания. Так, как уже неоднократно отмечали в ЕС, на Украине плохо борются с коррупцией, не расследуют поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, а также не создали антикоррупционный суд.

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