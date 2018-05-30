Политический кризис в Италии обрушил европейские фондовые рынки
08:00 30.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Политический кризис в Италии пошатнул европейские финансовые рынки. Инвесторов пугает перспектива досрочных выборов и усиление позиций националистических партий. Основные европейские индексы в падали в течение дня.
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