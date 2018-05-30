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Медведев потребовал от регионов как можно быстрее погасить долги за ЖКХ

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13:32 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от регионов как можно скорее погасить долги за ЖКХ. Об этом он заявил на заседании правительства.

"Регионы, конечно, должны не копить долги [за ЖКХ], а погашать, и делать это как можно быстрее, не дожидаясь новой зимы", - подчеркнул глава кабмина.

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