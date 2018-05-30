Медведев потребовал от регионов как можно быстрее погасить долги за ЖКХ
13:32 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от регионов как можно скорее погасить долги за ЖКХ. Об этом он заявил на заседании правительства.
"Регионы, конечно, должны не копить долги [за ЖКХ], а погашать, и делать это как можно быстрее, не дожидаясь новой зимы", - подчеркнул глава кабмина.
Новости
- 14:12 30.05.2018
- Порошенко сообщил о начале принудительного взыскания по судебным спорам с "Газпромом"
- 14:00 30.05.2018
- Банные веники из можжевельника оскорбили религиозные чувства жительницы Алтая
- 13:20 30.05.2018
- Кремль назвал верхом цинизма обвинения Киева о причастности РФ к убийству Бабченко
- 13:05 30.05.2018
- Российских госслужащих предложили дважды в год тестировать на наркотики
- 13:00 30.05.2018
- Совет Федерации пригласит на заседание Марка Цукерберга
- 12:32 30.05.2018
- За помощь нелегальным мигрантам в Венгрии хотят ввести уголовное наказание
- 12:20 30.05.2018
- Испанская полиция отпустила Браудера - СМИ
- 12:05 30.05.2018
- Карлин заявил, что его отставку с поста главы Алтайского края могут принять до конца дня
- 12:00 30.05.2018
- Алюминиевая ассоциация представила новые возможности для обновления инфраструктуры Санкт-Петербурга
- 11:32 30.05.2018
- Браудер задержан в Испании по российскому запросу в Интерпол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать