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Порошенко сообщил о начале принудительного взыскания по судебным спорам с "Газпромом"

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14:12 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В странах Европы в рамках исполнения решений арбитражных разбирательств с "Нафтогазом Украины" начата процедура принудительного взыскания в отношении активов "Газпрома". Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в среду в "Фейсбуке".

"Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" перешел в практическую плоскость - сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах", - заявил он.

Порошенко заявил, что дал указания "не останавливаться на этих трех странах" и приложить максимум усилий, чтобы обеспечить поступление выигранных средств на Украину". "Речь должна идти и об активах, не исключаю, что включая акции "Северного потока", "Северного потока- 2" и денежные средства, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - сказал глава государства.

Ранее в среду два независимых источника в отрасли сообщили корр. ТАСС, что швейцарские судебные приставы посетили во вторник вечером офис компании Nord Stream в кантоне Цуг в Швейцарии в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины". Источник в "Газпроме" подтвердил ТАСС факт визита приставов, однако подчеркнул, что пока ничего не арестовано.

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