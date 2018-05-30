Порошенко сообщил о начале принудительного взыскания по судебным спорам с "Газпромом"

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В странах Европы в рамках исполнения решений арбитражных разбирательств с "Нафтогазом Украины" начата процедура принудительного взыскания в отношении активов "Газпрома". Об этом сообщил президент Украиныв среду в "Фейсбуке"."Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" перешел в практическую плоскость - сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах", - заявил он.Порошенко заявил, что дал указания "не останавливаться на этих трех странах" и приложить максимум усилий, чтобы обеспечить поступление выигранных средств на Украину". "Речь должна идти и об активах, не исключаю, что включая акции "Северного потока", "Северного потока- 2" и денежные средства, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - сказал глава государства.Ранее в среду два независимых источника в отрасли сообщили корр. ТАСС, что швейцарские судебные приставы посетили во вторник вечером офис компании Nord Stream в кантоне Цуг в Швейцарии в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины". Источник в "Газпроме" подтвердил ТАСС факт визита приставов, однако подчеркнул, что пока ничего не арестовано.