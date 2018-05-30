Дело об "убийстве" Бабченко уже оценивают как очередную провокацию и пропаганду

18:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цель провокации украинских спецслужб с якобы убитым российским журналистом Аркадием Бабченко схожа с той, что преследовали британские власти, обвинившие Россию в отравлении Скрипалей - любыми способами очернить Россию. Такое мнение ТАСС высказал в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Еще предстоит разбираться в деталях, но логика действий прослеживается, и она одна и та же [что и в деле Скрипалей] - всеми правдами и неправдами опорочить Россию", - сказал Косачев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Сенатор выразил сожаление, что Бабченко принял участие "в провокации украинских спецслужб". "Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении", - добавил Косачев.

В историю с покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве очевидно заложен пропагандистский эффект, однако то, что он жив - хорошая новость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фэйсбуке".

"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно", - заявила Захарова .



