Дело об "убийстве" Бабченко уже оценивают как очередную провокацию и пропаганду
18:53 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цель провокации украинских спецслужб с якобы убитым российским журналистом Аркадием Бабченко схожа с той, что преследовали британские власти, обвинившие Россию в отравлении Скрипалей - любыми способами очернить Россию. Такое мнение ТАСС высказал в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Еще предстоит разбираться в деталях, но логика действий прослеживается, и она одна и та же [что и в деле Скрипалей] - всеми правдами и неправдами опорочить Россию", - сказал Косачев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Сенатор выразил сожаление, что Бабченко принял участие "в провокации украинских спецслужб". "Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении", - добавил Косачев.
В историю с покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве очевидно заложен пропагандистский эффект, однако то, что он жив - хорошая новость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фэйсбуке".
"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно", - заявила Захарова.
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