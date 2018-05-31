Иностранные инвесторы выходят из российского госдолга
07:05 31.05.2018 Источник: Lenta.ru
Иностранные инвесторы после расширения санкций со стороны США начали выходить из российского государственного долга. С начала апреля 2018 года нерезиденты продали облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму около 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой.
«После того как в апреле нерезиденты выходили из ОФЗ из-за санкций, нерезиденты продолжали в мае продавать ОФЗ тоже, на фоне общей тенденции выхода из активов развивающихся рынков», — сказала она. По ее словам, доля нерезидентов в ОФЗ с 1 апреля упала с 34,5 до 31 процента.
Юдаева добавила, что после того, как иностранные инвесторы начали продавать ОФЗ, Банк России не докупал их в свой портфель.
По данным регулятора, пик продаж ОФЗ иностранными инвесторами пришелся на 9 и 10 апреля — тогда вложения нерезидентов в российский госдолг сократились на 24,4 миллиарда и 27,9 миллиарда рублей соответственно. В Банке России отметили, что такие значения являются абсолютным рекордом. Lenta.Ru
Новости
- 07:32 31.05.2018
- Минздрав предложил запретить продажу сигарет на один день в году
- 07:20 31.05.2018
- ИГ взяло на себя ответственность за атаку в бельгийском Льеже
- 07:00 31.05.2018
- Инсценировка с Бабченко поставила доверие к Украине под вопрос - "Индепендент"
- 23:15 30.05.2018
- СБУ будут развивать провокацию с "покушением" на Бабченко - МИД РФ
- 23:11 30.05.2018
- Астраханский Камызяк победил в конкурсе малых городов России
- 22:45 30.05.2018
- Юрист Трампа обвинил адвоката экс-порнозвезды в организации утечки информации
- 22:15 30.05.2018
- Генпрокурор Украины называет обвинения по делу Бабченко предварительными
- 21:45 30.05.2018
- Два российских вуза вошли в топ-100 лучших университетов мира
- 21:15 30.05.2018
- РЖД заявили о своей готовности к ЧМ-2018
- 20:45 30.05.2018
- "Репортеры без границ" осудили инсценировку убийства Бабченко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать