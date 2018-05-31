Орешкин: Нарушая нормы ВТО, Америка "стреляет себе в ногу"
19:30 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США, нарушая принципы ВТО, "стреляют себе в ногу", заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на неформальной встрече Всемирной торговой организации (ВТО) в Париже.
Сегодня министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, для которых в марте предоставил отсрочку. Евросоюз заявил, что намерен пропорционально ответить на торговые пошлины США, а также начать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
"Мы являемся свидетелями того, как США стреляют себе в ногу, повреждая в то же время целую мировую экономику. История показывает, к сожалению, что все положительные моменты в регулировании международной торговли происходят только после того, как произойдет что-то действительно плохое с мировой экономикой", - заявил Орешкин на встрече ВТО.
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