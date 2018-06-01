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Путин и наследный принц Абу-Даби подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и ОАЭ

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07:00 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин примет в Москве наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Как сообщила пресс-служба Кремля, наследный принц Абу-Даби будет находиться в России с рабочим визитом.

"Имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово- экономической и инвестиционной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, - говорится в сообщении. - Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами".

В марте Путин провел с Аль Нахайяном телефонный разговор, во время которого была отмечена высокая динамика развития связей двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также "подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании всего комплекса двустороннего взаимодействия, тесной координации в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом".

Предыдущая встреча президента РФ с наследным принцем Абу-Даби состоялась в апреле 2017 года в Москве.

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