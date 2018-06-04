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Украина может расширить проект персональных санкций для физических и юридических лиц РФ

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21:15 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины решил внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) проект о расширении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ. Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 мая, опубликованном на сайте кабмина в понедельник.

"Утвердить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - сказано в распоряжении. К нему прилагается два перечня с указанием имен и названий, однако они не выложены в открытый доступ.

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