Украина может расширить проект персональных санкций для физических и юридических лиц РФ
21:15 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабинет министров Украины решил внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) проект о расширении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ. Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 мая, опубликованном на сайте кабмина в понедельник.
"Утвердить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - сказано в распоряжении. К нему прилагается два перечня с указанием имен и названий, однако они не выложены в открытый доступ.
Новости
- 20:45 04.06.2018
- Нетаньяху раскритиковал сделку по ограничению ядерных разработок Ираном
- 20:15 04.06.2018
- Екатеринбург: В ДТП с участием автобуса пострадало 25 человек
- 19:30 04.06.2018
- Учебная база по первичной летной подготовке в Кубинке может открыться уже в 2019 году
- 18:30 04.06.2018
- ЕС может принять ответные меры в отношение США за пошлины на сталь и алюминий
- 17:40 04.06.2018
- Путин уволил находящегося под стражей главу ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтова
- 17:12 04.06.2018
- Microsoft приобрела сервис для разработчиков GitHub
- 17:00 04.06.2018
- Проверка Савченко на полиграфе не дала однозначных результатов
- 16:32 04.06.2018
- Медведев предложил назначить Дворковича председателем фонда "Сколково"
- 16:12 04.06.2018
- Материнский капитал можно будет тратить на кредиты
- 16:00 04.06.2018
- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии украинца Сущенко, признав его виновным в шпионаже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать