Путин рассказал, как отмечал день рождения с Си Цзиньпином
10:00 06.06.2018 Источник: РБК
Президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, как отметил свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения», — сказал Путин. Он добавил, что ранее не праздновал его со своими зарубежными коллегами, поскольку «так не складывались ни с кем отношения и рабочий график».
По словам российского лидера, его день рождения с председателем Китая отметили «очень по-простому». «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу. Но я хочу с этого начать, если говорить о характеристиках», — рассказал Путин. Он также назвал Си Цзиньпина «надежным партнером» и «очень доступным и по-человечески душевным человеком». РБК
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