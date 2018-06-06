0
0
378
Новости

Путин рассказал, как отмечал день рождения с Си Цзиньпином

Добавить в избранное

10:00 06.06.2018 Источник: РБК

Президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая​ рассказал, как отметил свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения», — сказал Путин. Он добавил, что ранее не праздновал его со своими зарубежными коллегами, поскольку «так не складывались ни с кем отношения и рабочий график».

По словам российского лидера, его день рождения с председателем Китая отметили «очень по-простому». «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу. Но я хочу с этого начать, если говорить о характеристиках», — рассказал Путин. Он также назвал Си Цзиньпина «надежным партнером» и «очень доступным и по-человечески душевным человеком». РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:32 06.06.2018
Бизнесмен Дымов и писатель Лукьяненко создадут сайт общественной инициативы "За Собянина"
0
199
10:32 06.06.2018
Потребление широкого профиля из алюминия в России может составить 25 тысяч тонн в год
0
222
10:20 06.06.2018
Сборная РФ по футболу продлила безвыигрышную серию до семи матчей
0
237
10:05 06.06.2018
Палестинцы приветствовали отмену матча Аргентина-Израиль в Иерусалиме
0
290
09:32 06.06.2018
Грузия сообщила ООН о разрыве дипотношений с Сирией
0
423
09:20 06.06.2018
Макрон не стал давать "кухонных комментариев" по поводу беседы с Трампом
0
442
09:05 06.06.2018
В ДНР намерены адекватно реагировать на военные учения Украины
0
395
09:00 06.06.2018
Страны, которые ввели санкции против РФ, пойдя на поводу у США, теперь страдают - Путин
0
447
08:47 06.06.2018
США могут ввести санкции против стран, которые принимают авиарейсы из Ирана
0
524
08:35 06.06.2018
Командование ВСУ заставляет бойцов прятаться от ОБСЕ во время нахождения в серой зоне
0
446

Возврат к списку