Палестинцы приветствовали отмену матча Аргентина-Израиль в Иерусалиме
10:05 06.06.2018 Источник: REGNUM
Палестинская футбольная ассоциация поблагодарила аргентинского футболиста Лионеля Месси и его коллег за отмену товарищеского матча с Израилем в Иерусалиме, сообщает BBC News 6 июня.
«Ценности, мораль и спорт обеспечили победу сегодня, и красная карточка была показана Израилю путем отмены игры», — сказал глава ассоциации Джибриль Раджуб.
«Это доказывает, что Аргентина понимает, что нет ничего дружественного в том, чтобы играть в Иерусалиме, когда в нескольких милях снайперы стреляют в безоружных протестующих», — сказала руководитель группы «Авааз» Элис Джей.
Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем, который должен был состояться 9 июня на стадионе в Западном Иерусалиме. При этом отмечается, что палестинские организации оказали давление на аргентинских футболистов. ИА REGNUM
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