0
0
299
Новости

Палестинцы приветствовали отмену матча Аргентина-Израиль в Иерусалиме

Добавить в избранное

10:05 06.06.2018 Источник: REGNUM

Палестинская футбольная ассоциация поблагодарила аргентинского футболиста Лионеля Месси и его коллег за отмену товарищеского матча с Израилем в Иерусалиме, сообщает BBC News 6 июня.

«Ценности, мораль и спорт обеспечили победу сегодня, и красная карточка была показана Израилю путем отмены игры», — сказал глава ассоциации Джибриль Раджуб.

«Это доказывает, что Аргентина понимает, что нет ничего дружественного в том, чтобы играть в Иерусалиме, когда в нескольких милях снайперы стреляют в безоружных протестующих», — сказала руководитель группы «Авааз» Элис Джей.

Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем, который должен был состояться 9 июня на стадионе в Западном Иерусалиме. При этом отмечается, что палестинские организации оказали давление на аргентинских футболистов. ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:32 06.06.2018
Бизнесмен Дымов и писатель Лукьяненко создадут сайт общественной инициативы "За Собянина"
0
199
10:32 06.06.2018
Потребление широкого профиля из алюминия в России может составить 25 тысяч тонн в год
0
222
10:20 06.06.2018
Сборная РФ по футболу продлила безвыигрышную серию до семи матчей
0
237
10:00 06.06.2018
Путин рассказал, как отмечал день рождения с Си Цзиньпином
0
360
09:32 06.06.2018
Грузия сообщила ООН о разрыве дипотношений с Сирией
0
423
09:20 06.06.2018
Макрон не стал давать "кухонных комментариев" по поводу беседы с Трампом
0
442
09:05 06.06.2018
В ДНР намерены адекватно реагировать на военные учения Украины
0
395
09:00 06.06.2018
Страны, которые ввели санкции против РФ, пойдя на поводу у США, теперь страдают - Путин
0
447
08:47 06.06.2018
США могут ввести санкции против стран, которые принимают авиарейсы из Ирана
0
524
08:35 06.06.2018
Командование ВСУ заставляет бойцов прятаться от ОБСЕ во время нахождения в серой зоне
0
446

Возврат к списку