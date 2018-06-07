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Расмуссен сообщил, сколько продлилась бы война между Россией и Украиной

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07:05 07.06.2018 Источник: Газета.Ru

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в случае военного столкновения между Россией и Украиной, российская армия одержала бы победу за несколько дней. Об этом он сказал в интервью газете Die Welt.

«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней», — сказал Расмуссен.


По его словам, возросшая в последние годы мощь украинской армии не помогла бы Украине сдержать российскую армию.

Также бывший генсек отметил, что страны Североатлантического Альянса готовы к атаке армии России, однако считают дипломатическое решение конфликтов более разумным.

Расмуссен подчеркнул, что в НАТО рассмотрели бы вопрос вступления России в альянс, однако никогда не получали подобную заявку из Москвы.

Ранее в Верховной раде Украины призвали уничтожить Крымский мост. Газета.Ru

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