Макрон: Шесть стран G7 представляют рынок, больший, чем США

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партнеры США по Группе семи намерены выступать как единая сила в ходе предстоящего саммита в Канаде и полны решимости не допустить мировой гегемонии. Об этом в четверг заявил журналистам в Оттаве президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Шесть стран Группы семи без Соединенных Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем американский", - приводит слова Макрона агентство Рейтер. "Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она была", - добавил президент Франции.