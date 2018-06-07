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Макрон: Шесть стран G7 представляют рынок, больший, чем США

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21:45 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партнеры США по Группе семи намерены выступать как единая сила в ходе предстоящего саммита в Канаде и полны решимости не допустить мировой гегемонии. Об этом в четверг заявил журналистам в Оттаве президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Шесть стран Группы семи без Соединенных Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем американский", - приводит слова Макрона агентство Рейтер. "Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она была", - добавил президент Франции.

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