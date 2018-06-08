Нардеп Луценко: "Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс"
07:24 08.06.2018
Депутаты Верховной рады Украины призвали секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александра Турчинова в срочном порядке принять меры в связи с «потерей контроля» в Одессе. Об этом рассказал нардеп Игорь Луценко. По его словам, украинские власти могут потерять город «по тому же сценарию, что и Донбасс». По мнению Луценко, «террор» против антироссийских активистов в городе доходит до «невиданных масштабов», а одесские власти поддерживают антиукраинские организации и «пророссийские акции». «Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», — добавляет Луценко. ИА EADaily
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