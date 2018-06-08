Нардеп Луценко: "Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс"

07:24

Депутаты Верховной рады Украины призвали секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО)в срочном порядке принять меры в связи с «потерей контроля» в Одессе. Об этом рассказал нардеп

По его словам, украинские власти могут потерять город «по тому же сценарию, что и Донбасс». По мнению Луценко, «террор» против антироссийских активистов в городе доходит до «невиданных масштабов», а одесские власти поддерживают антиукраинские организации и «пророссийские акции».