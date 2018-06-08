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Новости

Турчинов обвинил Запад в двойных стандартах из–за "Северного потока – 2"

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10:20 08.06.2018

Западные страны демонстрируют политику двойных стандартов в своем отношении к проекту газопровода «Северный поток – 2», заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

По словам Турчинова, газопровод «Северный поток – 2» является ярким примером двойных стандартов внутри Европы. С одной стороны, пояснил он, в Европе заявляют о продлении санкций, а с другой – участвуют в проекте газопровода, реализуя «российские экономические стратегические интересы». Он уверен, что таким образом Европа «перечеркивает все наработки» за последние четыре года.

В среду правительство Швеции одобрило запрос Nord Stream 2 AG на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море. vz.ru

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