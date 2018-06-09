МВД: Карточки с информацией о жертвах репрессий будут храниться вечно
09:32 09.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Министерство внутренних дел России утверждает, что не уничтожает архивные данные о репрессированных в советское время. Замминистра Игорь Зубов пообещал, что карточки с информацией о жертвах репрессий будут храниться вечно, рассказали в Совете по правам человека при президенте. Зубов подчеркнул, что это документы строгой отчетности.
Накануне «КоммерсантЪ» писал, что на основании засекреченного межведомственного приказа в системе правоохранительных органов уничтожаются архивные учетные карточки с информацией о репрессированных в СССР. Об одном таком случае в Магаданской области узнали сотрудники Музея истории ГУЛАГа. Эхо Москвы
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