Меркель: Присоединение России к G7 пока невозможно

20:15 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присоединение России к Группе семи пока не представляется возможным, для этого необходим существенный прогресс в реализации Минских соглашений по Украине. Об этом заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель журналистам на полях саммита G7 в Канаде.

"Мы обсудили тему участия России, - сказала она. - На мой взгляд, нужен существенный прогресс в реализации "Минска". Поэтому пока я не усматриваю возможности для непосредственного участия [России в G7]".