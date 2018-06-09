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Меркель: Присоединение России к G7 пока невозможно

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20:15 09.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присоединение России к Группе семи пока не представляется возможным, для этого необходим существенный прогресс в реализации Минских соглашений по Украине. Об этом заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель журналистам на полях саммита G7 в Канаде.

"Мы обсудили тему участия России, - сказала она. - На мой взгляд, нужен существенный прогресс в реализации "Минска". Поэтому пока я не усматриваю возможности для непосредственного участия [России в G7]". 

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